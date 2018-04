Els veïns del Francolí presentaran al·legacions contra el mapa acústic

Reclamen que, al barri, hi ha dues zones mal qualificades i volen la construcció de les barreres a l’A-7

Actualitzada 17/04/2018 a les 20:40

Suport de l’AMPA

Els veïns del Parc del Francolí presentaran un escrit d’al·legacions contra el mapa acústic de Tarragona, aprovat inicialment el passat 16 de març per l’Ajuntament de Tarragona. Segons diuen, la zona propera a l’autovia A-7 està mal qualificada i hi ha dues zones que cal revisar per aplicar-li mesures de protecció. A més, tornen a reclamar la construcció de les barreres acústiques, tasca que ha d’executar el Ministerio de Fomento.El mapa de capacitat acústica de Tarragona comença a tenir detractors. Els veïns del Parc del Francolí presentaran un escrit d’al·legacions per reclamar que l’espai de l’escola Tarragona i el carrer Jaume Vidal i Alcover es tornin a qualificar. Segons expressen, el mapa de soroll de dia inclou la part posterior dels edificis del carrer Jaume Vidal i Alcover i de l’Escola Tarragona amb límits d’entre 65 i 70db, i a la part de l’A-7, de més de 70db. Per això, volen que l’espai es torni a qualificar, ja que segons asseguren, «només es té en compte l’afectació de l’A-7 amb l’escola Tarragona i no amb els edificis del carrer».D’altra banda, els veïns del barri critiquen els límits que s’han establert a l’escola Tarragona. Si bé el mapa té en compte l’afectació de l’A-7, reclamen que el llindar de contaminació acústica sigui molt menor. «Hauria de tenir uns límits entre 45–55db», recalquen. Per aquest motiu, s’han posat en contacte amb l’AMPA de l’escola. «Volem que donin suport a les nostres reclamacions i els hem demanat que s’uneixin al nostre escrit d’al·legacions», explicava la portaveu de l’entitat veïnal, Roser Barrio.L’objectiu dels veïns del Parc Francolí és sumar el màxim de suport possible per posar pressió al consistori i també al Ministerio de Fomento. L’A-7 és una carretera estatal i, per tant, és competència de Fomento. Així doncs, la construcció dels panells d’aïllament acústic permanent anirà a càrrec seu. Tot i això, des de l’entitat veïnal asseguren que això no es podrà aconseguir sense l’ajuda de l’Ajuntament, per això volen comptar amb el seu suport.El consistori ja ha iniciat converses amb el Ministerio de Fomento per tal d’aconseguir que arribin les barreres al costat del Parc Francolí. «Caldrà treballar-ho amb ells de mica en mica», expressaven fonts municipals. L’escrit d’al·legacions arribarà en els propers dies a l’Ajuntament de Tarragona.