Els farmacèutics de Tarragona insten a protegir-se dels efectes del sol

Centenars de persones han rebut assessorament a l’envelat del COFT

Actualitzada 18/04/2018 a les 19:19

Aquest dimecres 18 d’abril, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) ha instal·lat un envelat de protecció solar, en el marc d’Abril, mes de la Salut de l’Ajuntament de Tarragona i en col·laboració amb els laboratoris Avène, a la Plaça Josep Maria Pujol de Barberà (darrera del Mercat Central de Tarragona). L'objectiu d'aquesta iniciativa ha estat conscienciar la població sobre la importància de protegir-se del sol. Centenars de personess'han acostat i mostrat el seu interès per resoldre dubtes i conèixer quin tipus de fotoprotector és el més adequat per a ells.Des de les 10 h i fins a les 19 h, s’ha ofert a tota la població que ho ha sol·licitat, consell farmacèutic personalitzat i gratuït. Així doncs, s’han resolt centenars de consultes sobre la pell i s’han practicat les determinacions necessàries per aconsellar el tipus de fotoprotector adequat a cada persona (grau d'hidratació de la pell, índex de melanina, fototip, etc).