Cs vol fer de la ciutat de Tarragona el seu primer 'bastió' a Catalunya

Tarragona, «bastió» taronja

Qui serà l’alcaldable?

Encara resta un any per la celebració de les eleccions municipals, però Cs té clar que Tarragona s’ha de convertir en la primera capital de província de tot l’Estat governada per la formació taronja. Per aquest motiu, començarà la conquesta de l’Ajuntament amb un gran acte al Teatre Tarragona el proper dijous 3 de maig. El portaveu del grup municipal al consistori, Rubén Viñuales, i la resta de l’equip, presentaran propostes per millorar la ciutat i respondran a les preguntes de tres periodistes sobre l’actualitat local.La victòria a Tarragona a les eleccions del passat 21 de desembre i el creixement de la massa social del partit a la demarcació han provocat que Cs s’hagi marcat l’objectiu d’aconseguir l’alcaldia de la ciutat. Ho afirmava el mateix Rubén Viñuales el passat mes de gener i ho recalcava el diputat al Parlament i delegat d’Organització del partit a Catalunya, Carlos Sánchez, en declaracions a aquest mitjà. «Esperem que caigui Tarragona i alguna capital més», deia en referència al resultat dels comicis municipals, que arribaran el maig de 2019.L’organització d’un gran esdeveniment al Teatre Tarragona és, per tant, tota una declaració d’intencions. Cs mai havia organitzat un acte d’aquestes característiques en clau local a la ciutat –Inés Arrimadas va fer-hi campanya l’any 2015, però de cara a les eleccions autonòmiques–, i molt menys en un espai com el Teatre Tarragona, amb capacitat per 700 persones. Rubén Viñuales i la resta de l’equip es presentaran davant del públic amb l’objectiu d’informar sobre les propostes que el grup municipal té per a Tarragona. «Explicarem què podem aportar a la ciutat i com podem millorar-la», apuntava el mateix Viñuales.L’esdeveniment comptarà, previsiblement, amb la presència d’Inés Arrimadas o d’Albert Rivera. «Però encara estem intentant ajustar les agendes perquè el context actual així ho requereix», deia Sánchez. El que sí tenen clar des del partit és que l’afluència de gent «serà molt gran».Cs va obtenir a les darreres eleccions municipals, l’any 2015, un total de 33 regidors i 21.527 vots a la província. A la ciutat, va entrar al consistori amb 4 regidors i 7.218 vots, la segona força més votada per l’electorat després dels socialistes.Aquests resultats van incrementar-se a les eleccions autonòmiques del passat 21 de desembre. Cs va arrasar amb 25.713 vots, un 35,02 % del total i gairebé el doble que els aconseguits per ERC, la segona força més votada. Per això, Sánchez reconeixia que la ciutat vol ser un «bastió» taronja. «Tarragona és una de les capitals de província on tenim més pes i un gran candidat», afegia.Aquest seria un dels motius pels quals Cs ha decidit destinar més recursos a la ciutat de Tarragona. L’acte al teatre en seria un exemple. «Mai hem destacat pels recursos que tenim. Sempre hem intentat ser austers i invertir bé i en el necessari», expressava Sánchez. Sobre la celebració de l’acte del proper 3 de maig al Teatre Tarragona, el delegat d’Organització de Catalunya restava importància i manifestava que «el creixement de la massa social a la demarcació ens fa pensar que vindrà molta gent, per això el fem allà».«Tenim total confiança en Rubén i el seu equip. Estan fent molt bona feina a l’Ajuntament», expressava el diputat Carlos Sánchez. Tant les seves paraules com les declaracions de Viñuales el mes de gener, quan assegurava veure’s alcalde de Tarragona, fan pensar que serà ell el candidat de Cs a la ciutat pels comicis municipals de l’any vinent. Però segons subratllava Sánchez, «encara no hi ha res segur i els candidats els decidirà el Comitè Executiu del partit».Així doncs, l’esdeveniment del proper dijous «no és per presentar una candidatura, ni tan sols un programa», recalcava Sánchez. Tot i això, Viñuales i els regidors Pedro Sánchez i Sonia Orts transmetran la seva idea de ciutat i diverses propostes per millorar-la. L’esdeveniment serà, per tant, un aperitiu de la campanya electoral de l’any 2019.Cs ha deixat clar que Tarragona s’ha de convertir en la primera capital de província de l’Estat governada per la formació taronja. Caldrà esperar per veure si les forces independentistes poden combatre la tendència a l’alça del grup, i també si l’alcalde Ballesteros tornarà a presentar-se. La seva decisió es coneixerà en els propers mesos.