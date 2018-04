Cossetània presenta les novetats d'una vintena d'autors tarragonins

Novel·les, narrativa, llibres de dibuixos i publicacions signades per periodistes formen part de les propostes de l’editorial

Actualitzada 17/04/2018 a les 21:35

El grup Cossetània Edicions, del que en formen part els segells Angle Editorial, Capital Books i Lectio Ediciones, va presentar ahir els autors que publiquen enguany coincidint amb la Diada de Sant Jordi. Una vintena d’escriptors de les comarques tarragonines, de poblacions tan diverses com Sant Carles de la Ràpita, Valls, Riudoms, Tortosa, Tarragona, Reus o Calafell, van trobar-se en un restaurant de la ciutat per intercanviar experiències i explicar el contingut dels seus treballs creatius. Novel·les, narrativa, llibres de dibuixos, esports i altres continguts formen part de les novetats.Entre els autors, es troben els periodistes Moisés Peñalver, que publica 100 maneras de evitar accidentes de tráfico, i Francesc Joan Matas, que treu a la llum Els 14 vuitmils d’Óscar Cadiach. El també periodista i escriptor ebrenc Josep Pitarch signarà per Sant Jordi exemplars de Deslliureu-nos de qualsevol mal, premi Sebastià Juan Arbó. L’escriptor de la Ràpita ha fet una novel·la basada en fets històrics. «És la trajectòria d’un anarquista que va participar en el pistolerisme, que se’n va anar a viure a la Ràpita, on va fundar la CNT, i va acabar fent-se falangista», va dir.El director de Cossetània, Jordi Ferré, va tenir unes paraules de record per a l’escriptor tarragoní Jordi Tiñena, qui va morir fa unes setmanes. «Hauria d’haver estat aquí, amb nosaltres per parlar-nos del llibre El somriure del viking», va dir el responsable de l’editorial vallenca.De les intervencions dels autors, va destacar de manera especial la d’Artur Bladé, fill d’Artur Bladé i Desumvilla, qui durant dinou anys va viure exiliat a Mèxic. El seu fill va dir que «va ser l’única persona, de les 3.000 exiliades en aquest país, que va escriure un dietari que, ara, ens serveix per mantenir viva la memòria de la gent que va haver de fugir pels seus ideals».Arturo Gaya, de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, ha publicat Lo cançoner de la Terra de l’Ebre, i Xavier Brotons, Enciclopèdia castellera. La treballadora de banca i dibuixant Teresa Llorach debuta en el món editorial amb Dibuixant Reus, on plasma diverses imatges de la capital del Baix Camp acompanyades amb textos d’Eduard López. «Sempre he pintat i, en aquesta ocasió, m’he atrevit a plasmar aquesta activitat en un llibre», va dir.Com va comentar la vallenca Roser Vidal, autora de Cops Amagats, «hi ha coses que només es poden explicar en forma de novel·la». El fil conductor de la primera que ha escrit és un misteri que té com a marc el Camp de Tarragona. I el calafellenc Albert Pijoan aporta a aquest Sant Jordi un llibre de contes, «tots diferents i antagònics», que té com a protagonista un fantasma de Jamaica.Altres autors del grup Cossetània que presenten nova obra són Marta Magrinyà (On ets, Anastàsia?), Xavier García (El sud de nou revisitat), Josep Bofarull i Núria Ventura (Temps obert), Xavier Martorell (Tarragonès), Roger Roig i Hugo Prades (Sant Jordi: la rosa i el llibre), Francesca Aliern (Darrere els seus talons), Joan Roca (Melodia d’una absència), Antoni Cabré (Excursions a peu pel Montsant), Neus Jordi (La butlla d’or) i Aleix Cort (100 històries sobre el ball).Jordi Ferré van comentar que els llibres que Cossetània aporta a Sant Jordi van ser publicats, com a molt tard, la passada tardor. L’últim any, el grup ha presentat prop de 180 novetats.