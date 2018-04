Una dotzena de persones acampen davant el consolat marroquí de Tarragona

Volen evindenciar el malestar vers el Govern de Rabat i demanar justícia davant abusos policials

Actualitzada 17/04/2018 a les 12:24

Una dotzena de persones estan acampats des d'ahir davant del consolat marroquí de Tarragona per manifestar-se pel descontentament i indignació del poble marroquí, en particular de la ciutat de Rif cap al Govern de Rabat. El grup que acampa forma part del Movimiento Popular Rifinio i fa torns per mantenir la protesta durant 72 hores, fins demà.La població rifenya, del nord del Marroc, ha mantingut una sèrie de mobilitzacions des de 2016, quan va tenir lloc la mort d'un pescador Mohssine Fikri, pressuntament assassinat a mans de la policia així com justícia social, més infraestructures i millors condicions de vida en general a tot el Marroc i a la ciutat de Alhouenas. La mort del venedor de peix va treure la població al carrer, ja que la seva història va esdevenir un símbol per la gent de tot el Marroc per l'abús policial que presumptament va implicar. El noi, de 31 anys, va intentar recuperar el peix requissat per la Policia. Va pujar fins al dipòsit del camió de brossa i es va ficar dins. En aquest moment, algú va accionar el mecanisme triturador abans que el noi pogués sortir. Fikri va morir triturat segons mitjans marroquins.El grup que es manifesta a Tarragona s'afegeix també a aquestes reivindicacions i demana justícia. Un dels manifestants explica «La raó per la qual va morir és com un símbol de tot el que està malament amb l'Estat, l'abús policial, l'atur, les violacions a joves per part de la policia, la manca d'infraestructures i totes les injustícies que patim». Es tracta de la primera vegada que es manifesten a la província de Tarragona per aquest motiu i no descarten noves accions. Els joves que es manifesten a Sant Pere i Sant Pau tenen previst estar també aquesta nit i demà.