Torna una nova edició del Tàrraco Tapes

A partir de dijous fins a l’1 de maig 46 establiments oferiran les seves creacions

Actualitzada 17/04/2018 a les 14:12

La Tàrraco Tapes torna en la seva vuitena edició amb el desig de superar las 50.000 servides l'any passat. El proper dijous 19 d’abril arrenca l’itinerari gastronòmic, -ja convertit en tradició a la ciutat-, que permet fins a l’1 de maig assaborir un variat assortiment de 37 tapes acompanyades d’una canya o quinto d’Estrella Damm per 2,50 euros. A més a més, un total de nou restaurants ofereixen un menú integral de tapes amb dos mitjanes Estrella a un preu de 30 euros.Gairebé mig centenar dels millors establiments d’hostaleria de Tarragona participen a la Tàrraco Tapes amb creacions gastronòmiques molt innovadores. El director de vendes d'Estrella Damm a Tarragona, Josep Lluís Castro ha subratllat «la aposta per la originalitat i la qualitat d’una idea que manté l'esperit original de la primera edició, que no és altre que reforçar el vincle entre els hostalers i els seus clients».Tal com es va fer el 2017, s’ha comptat amb l’assessorament del xef Diego Campos (restaurant Rincón de Diego amb una estrella Michelin) mitjançant una master class impartida als locals participants on els va oferir consells i tècniques per elaborar les seves pròpies propostes.Tàrraco Tapes és des de el 2010 una ruta pionera a Catalunya i de les més antigues d’Espanya. Es tracta d'una aposta per la gastronomia i el turisme d’Estrella Damm, -un dels principals patrocinadors dels Jocs Mediterranis-, en col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona. El tinent d’alcalde dels Jocs, Javier Villamayor, ha agraït el mecenatge de la marca i ha destacat la seva vocació mediterrània «que encaixa a la perfecció amb l'esperit de Tarragona i dels Jocs».