Tallers científics als jardins del Banc d'Espanya per Sant Jordi

Les activitats són gratuïtes i es dirigeixen principalment a infants

Actualitzada 17/04/2018 a les 13:40

Els jardins del Banc d'Espanya acolliran, el dilluns 23 d'abril dia de Sant Jordi, el programa d'activitats científiques Missatges: expressió prehistòrica, romana i química, adreçades a infants. Totes les activitats són gratuïtes i es desenvoluparan de 10 a 12 h -principalment per a escolars- i, a la tarda, de 17.30h a 19.30h.Les activitats estan organitzades per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) i l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). Aquests són els tres centres d'excel·lència que col·laboren amb l'Ajuntament de Tarragona en el projecte per convertir l'edifici del Banc d'Espanya en un centre de difusió del coneixement. La proposta de Sant Jordi continua amb la línia d'activitats de difusió adreçades a escolars que es va iniciar la passada Santa Tecla amb els tallers Colors.Es preveu que les activitats es reprenguin a principis de l'estiu, novament per les festes de Santa Tecla i al novembre, en el marc de la Setmana de la Ciència.