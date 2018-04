Se salten un control a la T-11 i els detenen al barri de Sant Salvador

Els detinguts són dos homes veïns de Tarragona de 40 i 43 anys

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir aquest diumenge dos homes de 40 i 43 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Tarragona, com a presumptes autors de diversos delictes. L’home de 40 anys i conductor del vehicle va quedar detingut per conducció temerària, conducció sota l’efecte de l’alcohol i les drogues i resistència als agents de l’autoritat. Per la seva banda, l’home de 43 anys i acompanyant del conductor, va quedar detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i per resistència als agents de l’autoritat.Els fets van tenir lloc diumenge a primera hora del matí en el marc d’un control policial situat a la carretera T-11 a Tarragona. Els agents van donar ordres d’aturar-se a un vehicle però el conductor no va fer cas i va accelerar per fugir a gran velocitat.Ràpidament, diverses patrulles van iniciar el seguiment del vehicle i van comunicar a la resta de dotacions la ruta de fugida i les característiques del vehicle escàpol. Durant la seva fugida, el conductor va posar en risc en diversos moments la resta d’usuaris de la via. Tot i això, la coordinació policial va permetre aturar el vehicle a l’N-240 a l’altura del barri de Sant Salvador de Tarragona en un punt on les característiques de la via donaven les màximes garanties de seguretat.Un cop aturat, els dos ocupants van continuar amb la seva actitud poc col·laboradora i van oposar resistència fins que els agents van poder detenir-los. En aquest sentit, el conductor finalment va fer les proves de detecció d’alcohol i drogues i va donar positiu per alcoholèmia amb una taxa de 0,41 mg/l i per cocaïna.Per la seva banda, en l’escorcoll al copilot se li va trobar 160 euros en diners fraccionats i dues dosis de cocaïna.Dels dos detinguts, l’home de 43 anys acumula 8 detencions per delictes contra la salut pública. Els dos arrestats van passar ahir dilluns a disposició del Jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i van quedar en llibertat amb càrrecs.