La Tercera Joventut per la República protesta al jardí vertical de la Tabacalera

Representants de diversos grups d'avis de diferents ciutats que demanen l'alliberament dels presos polítics es reuniran aquest dijous a Reus

Actualitzada 17/04/2018 a les 14:23

Trobada d'avis reivindicatius, aquest dijous a Reus

El col·lectiu Tercera Joventut per la República, format per jubilats tarragonins, han fet la seva trobada setmanal, aquest dimarts 17 d'abril, al jardí vertical de la Tabacalera. En aquestes trobades, que fan un cop per setmana, els membres del grup demanen l'alliberament dels polítics que es troben empresonats per la organització del referèndum de l'1 d'octubre.Les concentracions es duen a terme cada dimarts i tenen com a fil conductor la situació política que viu Catalunya en virtut del procés. El nombre de concentrants, segons el col·lectiu, ha anat augmentant a mesura que s'han anat succeïnt les trobades. Els actes es duen a terme en llocs diferents i a diversos barris de Tarragona per sensibilitzar a la gent.Per altra banda, aquest proper dijous 19 d'abril es realitzarà a Reus la Ia Trobada del grup Taca d'Oli, el qual està format per un representant de cada ciutat on els avis es concentren de forma habitual, com ho fan els Avis i Àvies de Reus, el col·lectiu pioner. Aquest dijous es concentraran a la capital del Baix Camp avis i àvies de Tarragona, Cambrils, Riudoms, Vic, Mont-roig del Camp, La Selva del Camp i Tortosa. En total serna 25 persones que acompanyaran els Avis i Àves de Reus a la plaça del Mercadal. Tot seguit els concentrats realitzaran un dinar de treball