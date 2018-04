La Primavera Cultural ofereix 1.800 places i 29 activitats gratuïtes

Tindrà lloc del 20 d’abril al 9 de juny

Actualitzada 17/04/2018 a les 16:35

El cicle Xarxacústic

Aquest matí s'ha presentat la nova programació de la Primavera cultural a la Xarxa de Centres Cívics amb 29 activitats per a tots els públics: sortides culturals, concursos, xerrades, espectacles, exposicions i activitats familiars que es desenvoluparan del 20 d’abril al 9 de juny. Aquesta es caracteritza per ser totalment gratuïta i oferta fins a 1.800 places.Dins del Festival Tarraco Viva, es repeteix l’experiència i s’amplien les places fins a 600. Amb l’activitat Veïns de Roma els participants es traslladaran, a través d’un servei especial de l’EMT, des dels diferents barris de la ciutat al Palau de Congressos. Una activitat pensada per a tota la família on es podrà gaudir d’una recreació sobre la vida diària de l’Antiga Roma.Destaquen també les dues sortides culturals emmarcades al cicle Vermut i modernisme que, precedides d’una xerrada sobre el Modernisme al Camp de Tarragona, mouran prop de 70 persones per tot el territori.El 12 de maig, es visitarà el santuari de la Mare de Déu de Montferri i l’Església del Sagrat Cor de Vistabella i, el 9 de juny, l’Institut Pere Mata, tot plegat a través del conveni de col·laboració amb el Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili.Les ludoteques municipals de la Xarxa de Centres Cívics i el Departament de Cooperació sumen esforços per acostar a petits i grans un seguit de contes i rondalles on es treballaran valors com la inclusió, cooperació, solidaritat i igualtat de la mà d’Agus Farré.Les inscripcions a les activitats començaran el proper divendres 20 d’abril a les 9 h a través del web dels Centres Cívics El Sansacústic surt enguany del barri de Sant Salvador i es transforma en el Cicle Xarxacústic. Concerts acústics de microformat per a persones amateurs que ens mostren el poder de cantar a cau d’orella. que delectarà als públics dels Centres Cívics de Sant Pere i Santa Pau, Sant Salvador i Torreforta. Entrada prèvia amb aforament limitat.Un any més i desprès de l’èxit de l’any passat, torna el Certamen literari #365maneresdedirtestimo. Una activitat que compta amb la participació de la Casa de les lletres, l’Escola de lletres, la URV, el PMET, el Museu d’història i la Via T.El 28 de maig, aprofitant que és el dia Internacional del Joc i la joguina, les ludoteques, sortiran a fer activitats a les places dels barris i patis dels Centres Cívics, amb una proposta de grans jocs o activitats d’esbarjo. Aquesta activitat ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’IMET dins del projecte Ciutats amigues de la infància.