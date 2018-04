Es presenten dos recursos contra l'ordenança de serveis funeraris

El Gremi de Serveis Funeraris i la mercantil Mémora han presentat un contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia

L’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya i la mercantil Mémora Servicios Funerarios han presentat sengles contenciosos al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’ordenança aprovada pel consell plenari sobre els serveis funeraris de Tarragona. Mentre l’acció judicial de Mémora va contra l’Ordenança sencera, el Gremi se centra en l’article número 9 d’aquesta, que fa referència al «principi d’universalitat del servei».L’article número 9 de la nova ordenança, sobre el qual carrega el Gremi d’Empresaris, expressa que «aquelles entitats que prestin el servei de tanatori hauran d’aplicar igualment el principi d’universalitat en el servei, i en conseqüència, no podran negar l’ús de les seves instal·lacions a aquelles persones que reuneixin les condicions descrites a l’article 8.a d’aquestes ordenances, ni condicionar-lo a la contractació d’altres serveis, bàsics o complementaris, amb l’entitat titular del tanatori». L’article 8.a constata que les entitats estan obligades a prestar els serveis funeraris sol·licitats quan el domicili mortuori de la persona difunta es trobi a Tarragona. A més, el punt u subratlla que «tampoc podran aprovar tarifes específiques diferenciades atenent a l’ús d’altres serveis específics del titular del tanatori».El punt dos de l’article 9 constata també que «l’entitat titular del tanatori podrà establir uns requisits mínims de condicions higièniques i tractament dels cadàvers, fèretres i elements auxiliars per assegurar que es reuneixin unes condicions adequades». Per últim, recalca que «en cap cas, aquests requisits seran superiors als utilitzats per l’entitat titular del tanatori pels propis serveis».Des de Mémora informaven a aquest mitjà que «hem presentat un recurs contra l’ordenança perquè creiem que hi ha alguns punts que no afavoreix en els interessos de la nostra empresa». Encara que no van concretar de quins apartats es tracta, confirmaven que els motius «no s’allunyen» dels que han motivat al Gremi a presentar aquest contenciós. D’altra banda, Mémora va voler deixar clar la seva voluntat de continuar oferint el seu servei a la ciutat de Tarragona. «I aquesta ordenança ens perjudica», afegien.El plenari va aprovar la nova ordenança sobre els serveis funeraris el 17 de març de l’any 2017. Ara, resoldrà el conflicte la Sala Cinquena Contenciosa Administrativa del TSJC.