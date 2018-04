El comerç de l'entorn de Pere Martell vol més zones de càrrega

El regidor Josep Acero aconsella que paguin guals, segons va dir a l’associació de veïns

Actualitzada 16/04/2018 a les 20:36

Botiguers de l’entorn dels carrers Pere Martell, Mallorca i Francesc Bastos consideren que el nombre de zones de càrrega i descàrrega de la zona és insuficient i, per aquest motiu, van dirigir-se a l’Associació de Veïns Verge de Carme que fés de mediadora amb l’Ajuntament. Aquest és un dels punts que s’abordaran en una assemblea que se celebrarà el pròxim divendres, a partir de les 19 hores, a la Casa del Mar. En un dels punts de l’ordre del dia es llegeix: «Exposició de la conversa amb el sr. Acero sobre els guals per als comerços».El president de l’associació, Marià Comas, va explicar ahir a aquesta redacció que «al nostre barri hi ha set zones de càrrega i descàrrega», nombre que els botiguers consideren insuficient. Comas va mantenir una reunió amb el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona, Josep Acero. «Ell em va dir que n’hi ha suficients zones i que, si els botiguers volen un gual, només han de demanar-lo a l’Ajuntament i que els seran concedits». Un gual pot tenir un cost de 65 euros l’any. Per la seva banda, Acero va informar a Diari Més que l’àmbit pel qual es demanaven més zones de càrrega i descàrrega era el comprés pels carrers Mallorca i Eivissa.El president de l’organització veïnal va suggerir que «la Guàrdia Urbana hauria de vigilar més les zones de càrrega i descàrrega, perquè hi ha persones que no les utilitzen de manera correcta: hi ha qui deix la furgoneta tot el dia». «Amb més control, coses com aquesta no passarien», va dir Comas, qui va afirmar que «alguns botiguers m’han dit que, si no es posa solució, tancaran i deixaran el barri». De fet, «són molts els que darrerament, pel motiu que sigui, ja han marxat», va comentar el president de l’associació, «tot i que desconec el motiu».La desertització del centre de Tarragona pel tancament del petit comerç és un fet evident. «En la nostra zona, moltes botigues estan plegant», va dir Comas, però aquesta problemàtica afecta a carrers tradicionalment comercials, com Unió. Cal recordar que l’àrea d’influència de l’Associació de Veïns Verge del Carme afecta els carrers Mallorca, Eivissa, Pere Martell, Felip Pedrell, Robert Gerhard, Frederic Mompou, Vidal i Barraquer, Ramón y Cajal i Francesc Bastos. «Tenim carrers amb molts comerços i altres que no en tenen tant, però el cert és que cada cop són més els botiguers que decideixen abaixar la persiana i tancar la seva botiga», va remarcar.