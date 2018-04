Cremen un pancarta en suport als 'Jordis' en un terrat en ple centre de Tarragona

S'ha iniciat una investigació per esclarir els fets

Actualitzada 17/04/2018 a les 15:04

Aquest matí, a les 11.15 hores, la Guàrdia Urbana s'ha personat a un habitatge del número 54 de l'avinguda Ramón i Cajal per un incendi. En concret, una pancarta, que reclamava la llibertat dels Jordis, situada al tendall del terrat de l'edifici de tres plantes ha començat a incendiar-se.Al lloc dels fets, també s'hi han desplaçat tres dotacions de Bombers de la Generalitat per apagar el foc. No hi ha hagut més danys materials ni cap ferit. Els agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona han iniciat una investigació per esclarir com s'ha iniciat el foc, tot i que no descarten que sigui per un motiu ideològic.