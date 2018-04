Els interessats podran presentar el seu projecte entre el 2 i el 9 de maig

Actualitzada 17/04/2018 a les 10:52

La regidoria de Festes de l’Ajuntament de Tarragona convoca el concurs d’idees per escollir la imatge gràfica de les festes de Sant Magí 2018. Les persones interessades podran presentar les seves propostes del 2 al 9 de maig, ambdós inclosos, a qualsevol de les oficines de l’OMAC.La imatge gràfica haurà d’inspirar-se en algun element o aspecte relacionat amb la Baixada i/o Arribada de l’aigua de la Brufaganya, per part dels Portants de l’Aigua de Sant Magí. Es valorarà especialment la presentació de propostes que incorporin continguts inèdits o poc utilitzats en els anteriors cartells de les festes de Sant Magí.El jurat es reunirà abans del 18 de maig i valorarà la qualitat artística i originalitat del disseny i, en especial, l’expressivitat i potencial comunicatiu com a reclam i imatge de les festes de Sant Magí 2018.Les bases del concurs es poden trobar en aquest enllaç