Continua la trencadissa de vidres de cotxes al carrer Manuel de Falla

S'han donat quatre avisos més per robatoris a l'interior de vehicle en aquest carrer, aquest dimarts 17 d'abril

Actualitzada 17/04/2018 a les 13:06

La trencadissa de vidres de diversos cotxes a la Part Baixa de Tarragona, especialment al carrer Manuel de Falla, s'està convertint en un problema permanent que preocupa als veïns de la zona. I és que aquest dimarts. 17 d'abril, s'han hagut de lamentar quatre nous casos de robatoris a l'interior de vehicle en aquest carrer tarragoní.La Guàrdia Urbana ha rebut un total de tres alertes per robatoris a l'interior de cotxes estacionats a Manuel de Falla, als quals els han trencat el vidre, aquest dimarts. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra també han rebut un avís aquest mateix dimarts pel mateix tipus de fet per part del propietari d'un cotxe que es trobava aparcat a Vidal i Barraquer cantonada amb Manuel de Falla. A més, la Guàrdia Urbana també ha informat a aquest mitjà que un turisme que es trobava al carrer Smith també va patir un robatori al seu interior ahir dilluns cap a les 4 de la tarda.En total doncs, són cinc nous casos d'aquest tipus de delicte que porta ja mesos assolant aquesta zona de la ciutat. El darrer cop que es va produir una trencadissa de vidres al carrer Manuel de Falla va ser fa només dos dies, el diumenge 15 d'abril, quan van aparèixer una dotzena de vehicles amb els vidres trencats. La Guàrdia Urbana va detenir una persona com a presumpte autor ade furts a l’interior d’un mínim de quatre vehicles que es trobaven a la zona del pavelló del Serrallo. Lamentablement, però, els fets s'han tornat a repetir.