Tarragona recorda els sis mesos de presó dels 'Jordis' amb un clam per la llibertat

Paluzie diu que «hem d'aprofitar les finestres que se'ns obriran», en un concert a la Rambla President Companys amb prop de 500 assistents

Cartes dels ‘Jordis’

La Rambla President Companys ha estat un clam a favor de la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, els quals avui han complit sis mesos a la presó. Prop de 500 persones s'han reunit en un concert solidari que ha comptat amb la presència de la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, qui ha afirmat que «hem d’aprofitar les finestres que se’ns obriran, i hem d’estar preparats per saber-les aprofitar». Paluzie ha recordat que l’ANC «va néixer amb l’objectiu d’aconseguir la independència del nostre país».El concert l'ha obert el basc resident a Reus Kandi Álvarez, exmembre de Piskerra i El Perro Verde, qui ha afirmat que «quan allà demanàvem els presos al carrer poc podia imaginar-me que avui ho faríem aquí». «La batalla no està perduda: els traurem de la presó», ha dit en record de la situació en què es troben Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i la resta de polítics que estan corrent la mateixa sort, així com els que han optat per l’exili.El concert ha continuat amb l’actuació del cantant de Camarles Joan Rovira, qui ha dit que «tenim un somni, la nostra república i la llibertat dels nostres presos». Després ha estat el torn de Jose Galdrán, qui s'ha dirigit als assistents per dir-los que «no ens rendirem, ni ara ni mai», i ha tancat la primera part del concert Domi Garcia, qui fa uns dies va tocar L’Estaca davant les presons d’Estremera i de Soto del Real.Abans dels parlaments, s'han dipositat roses grogues a l’escenari. Després, Gilbert Frigola, escollit nou coordinador de l’ANC a Tarragona, ha manifestat que «celebrem un concert per la llibertat, per recordar sis mesos d’una gran injustícia que no es pot mantenir», i ha remarcat que l’Assemblea «seguirà treballant per implementar la república com més aviat possible, perquè aquest és el nostre full de ruta».La presidenta d’Òmnium del Tarragonès, Rosa Maria Codines, també ha intervingut per afirmar que «després de la multitudinària manifestació de Barcelona –el diumenge passat–, seguirem perseverant perquè no ens oblidem que els Jordis estan a la presó».En el decurs del concert també ha intervingut Ignaci Termes, membre de la junta nacional d’Òmnium. «Els Jordis estan forts» i «a Madrid es pensen que han escapçat el govern, que està tot fet, i res d’això: no defallim», ha dit Termes, per afegir que «l’Estat espanyol ha entrat en una deriva antidemocràtica i des de la societat civil s’ha de fer un front comú en contra d’aquesta repressió generalitzada que està exercint». Termes ha llegit una carta de Jordi Cuixart, en la qual feia referència a «la injustícia d’un Estat que cada vegada està més aïllat internacionalment». També ha llegit una carta de Jordi Cuixart l’Elisenda Paluzie. «Han saltat pels aires les llibertats ciutadanes», ha llegit. Paluzie ha exclamat que «tenim persones empresonades, a l’exili i centenars que estan sent investigades per exercir el dret al vot l’1–O».El concert ha continuat amb la mateixa intensitat emocional, amb crits dels assistents de llibertat, llibertat, mentre sonaven les cançons de Montse Castellà, Maria Jacobs, Joan Reig, Sergi Esteve, Jómiv, Olga Pes, Aitor Cugat i Pemi Rovirosa.