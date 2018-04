La xaranga Tocabemolls s'alça com la millor formació de l'Estat a Terol

Va participar dissabte i per primer cop en el prestigiós concurs estatal del poble d’Escucha

Arranjaments, tret diferencial

La xaranga Tocabemolls, nascuda a Tarragona l’any 2011, s’ha alçat com la millor formació de l’Estat en el Concurso Nacional de Charangas del poble d’Escucha, a la província de Terol. Es tracta d’un prestigiós certamen que la Tocabemolls trepitjava per primera vegada. L’agrupació tarragonina, formada per joves d’entre 22 i 28 anys, ha actuat en esdeveniments com la Baixada de l’Àliga, la Baixadeta o en desenes de festes de barri de la ciutat, a més de moure’s per pobles d’arreu de Catalunya. «Amb aquest premi ens agradaria ajudar a valorar el nostre gremi i a altres bandes de carrer que estan naixent a Catalunya», expressaven des de la formació.No era gens fàcil aconseguir el premi que la Tocabemolls va conquerir dissabte a Escucha. Era la primera vegada que els tarragonins arribaven a un dels certàmens més importants de xarangues d’Espanya, i «teníem adversaris de renom i experiència», deia un dels trompetistes, Marc Anglès. Però les hores i hores d’arraig –fins a 12 en un dia el cap de setmana abans del concurs– van donar els seus fruits. La Tocabemolls va sorprendre al jurat en les dues proves que formaven part del concurs: dues hores d’actuació pels carrers al matí i 40 minuts més en estàtic i a un escenari a la tarda. «Tot i que la prova d’escenari s’ha de memoritzar, un cop ho has après, és més senzilla. En canvi, al carrer hem d’estar molt coordinats», explicava Anglès.La Tocabemolls es va plantejar el repte de guanyar aquest concurs fa un parell d’anys. «Però vam decidir esperar», confessava el jove trompetista. Durant aquest període, la formació ha tingut temps i capacitat per escriure els arranjaments de totes les cançons que interpreten. «Quan una xaranga comença, no utilitza arranjaments propis. Però passat un temps, com nosaltres érem músics, vam decidir escriure’ls tots i donar un toc diferencial al nostre espectacle», explicava Anglès. Per aquest motiu, la Tocabemolls va arribar a Terol amb un repertori completament propi. També va servir per estrenar les noves cançons que la banda portarà arreu de Catalunya aquest estiu. «Però encara ens falta decidir quina serà la cançó de l’estiu», afegia el trompetista.El primer premi del certamen d’Escucha consisteix en 3.000 euros. El més important, però, és que ha permès a la Tocabemolls entrar a formar part de la lliga de xarangues més qualificades.