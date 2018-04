La Feria de Abril de Bonavista recupera el format de casetes individuals aquest 2018

La presentació oficial es farà aquesta setmana i almenys sis entitats formaran part del complex, que s’instal·larà a l’esplanada del mercadet del barri

Actualitzada 15/04/2018 a les 20:36

Ja és oficial. La Feria de Abril de Bonavista recupera, aquest any, el format de casetes individuals que l’any 2012 va perdre a causa de la crisi econòmica. L’entitat organitzadora, la Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia, confirmava a aquest mitjà que les reunions amb Espimsa han donat els seus fruits i que el gran envelat que fins ara acollia la fira desapareixerà per donar pas a les guinguetes de les entitats. «Estem molt satisfets. La Feria de Tarragona, una de les més importants de Catalunya, es mereixia tornar al format antic», expressaven.L’esplanada d’asfalt que acull el mercadet de Bonavista serà l’espai on, entre els dies 27 d’abril i 1 de maig, se celebrarà la Feria de Abril. Aquest esdeveniment, que enguany arriba a la seva 36a edició, tornarà a lluir el format antic. O dit d’una altra manera, tornarà a comptar amb les casetes individuals organitzades per les entitats. Almenys sis agrupacions formaran part del complex, encara que podria sumar-se alguna més al llarg d’aquesta setmana. «Estem ajustant-nos al màxim al pressupost, però és una satisfacció poder tornar a comptar amb les casetes», deien des de la Casa de Andalucía, i afegien que «esperem poder créixer per les properes edicions».Fa algunes setmanes que l’empresa municipal Espimsa i els organitzadors es reuneixen per poder complir el que des del 2012 és un «desig». Aquesta setmana es farà la presentació oficial de l’esdeveniment, que comptarà amb un cartell propi. També s’acabaran de resoldre aspectes com la seguretat, amb reunions entre els organitzadors i la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.L’aportació que farà el consistori no s’allunyarà de la d’altres anys. La diferència serà, però, que l’organització va a càrrec estrictament de la Casa de Andalucía. «Hi haurà molta gent treballant sense rebre res a canvi. Esperem que l’acollida de la Feria sigui molt bona», expressaven des de l’entitat. Així doncs, els costos estaran repartits entre els firaires i Espimsa, a més de la Casa de Andalucía, que està fent un «gran esforç».L’any 2012, en un dels moments més àlgids de la crisi econòmica, el consistori va haver de reduir l’aportació a la fira. Si el 2011 es van destinar 30.000 euros per celebrar-la, l’any següent l’import va disminuir a la meitat. Per aquest motiu, les casetes individuals es van substituir per un gran envelat de més de 1.000 metres quadrats. Des d’aleshores, recuperar les guinguetes ha estat una prioritat. «L’única manera d’aconseguir-ho era que una entitat privada com la nostra es posés al capdavant de l’organització. Això i l’interès de l’Ajuntament per recuperar el format antic han permès aconseguir-ho», deien des de la Casa de Andalucía.Aquesta setmana es coneixeran tots els detalls sobre un esdeveniment de renom arreu de Catalunya. La Feria de Abril de Bonavista és una de les més importants del país i ha arribat a comptar amb l’assistència de més de 40.000 persones. Aquest any, la recuperació de les casetes individuals és un valor afegit. Entre els dies 27 d’abril i 1 de maig, aquest barri de Ponent tornarà a donar protagonisme a la cultura andalusa i a una de les tradicions més importants de la comunitat.