La Creu Roja a Tarragona busca 150 socorristes per aquest estiu

Els seleccionats, que hauran de superar les proves teòriques i físiques que es faran el el 27 i 29 d’abril, treballaren en platges i piscines de la demarcació

Actualitzada 16/04/2018 a les 12:28

La Creu Roja a Tarragona busca un total de 150 persones per treballar com a socorristes aquàtics en platges i piscines de la demarcació durant aquest estiu. La seva tasca consistirà en la prevenció, vigilància, salvament i socorrisme aquàtic, a més d’atenció sanitària i social als banyistes. Els interessats poden inscriure’s a l’oferta de feina a través de la pàgina web de la Creu Roja fins el proper 22 d’abril.Per tal de poder accedir al lloc de feina, els candidats han de tenir el graduat de l’ESO, disposar de la titulació de socorrista aquàtic, estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC) o estar autoritzat per a l'ús de desfibril·ladors externs.Els candidats hauran de passar un procés de selecció que consistirà en dues proves: una teòrica que es realitzarà el 27 d’abril i una altra de física, prevista per al 29 d’abril. Aquesta darrera consistirà en una prova de Suport Vital Bàsic Instrumentalitzat, una prova de resolució de cas pràctic i una d’aptituds físiques, que consistirà en córrer 200 metres per la sorra, nedar 400 metres al mar i córrer 100 metres més a la sorra, amb un temps màxim de 20 minuts. A banda, també es valorarà l’experiència, així com el CV, i es farà una entrevista personal.La Creu Roja a Tarragona té una àmplia experiència en el servei de platges a la demarcació. L’any passat, per exemple, va prestar l’atenció i vigilància a 25 platges del litoral tarragoní, amb una plantilla de 130 socorristes. A la ciutat de Tarragona, el servei es presta des de fa més de 60 anys i l’estiu del 2017 es van realitzar més de 2.200 assistències sanitàries.