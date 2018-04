L'estudiant de l'ETSEQ Enric Prats guanya el premi Work Experience 2018

Rebrà una beca per cursar el Màster en Enginyeria Química de la URV i farà pràctiques remunerades a l'empresa Essity, a Valls

Actualitzada 16/04/2018 a les 16:56

Enric Prats, alumne de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ), ha estat guardonat amb el premi Work Experience, un reconeixement que s’atorga des de fa quatre anys gràcies a l’acord entre la URV i Essity, que és una companyia que fabrica productes d’higiene i salut. Prats rebrà una beca per cursar el Màster en Enginyeria Química de la URV i farà pràctiques remunerades a la planta d’Essity a Valls. Així podrà aplicar en un entorn de treball real els coneixements adquirits durant la seva formació a la URV.El premi Work Experience té per objectiu fomentar l’estudi de l’enginyeria química i promoure el talent que hi ha al territori a través de la formació i l’experiència laboral.L’acte de lliurament del premi s’ha fet avui 16 d’abril i a més de l’estudiant, hi han estat presents el rector de la URV Josep Anton Ferré, el director de l’ETSEQ, Josep Bonet, el subdirector de la mateixa escola, Allan Mackie, el director d’Operacions d’Essity a Espanya, Toni Mata, i el director de la planta d’Essity a Valls i responsable de Young Talent Program de l’empresa, Pere Marc Franquet.