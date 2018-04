L'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona rep 50.000 euros de l'Obra Social “la Caixa”

L'entitat obrirà un el nou equipament La Muntanyeta Bonavista a finals del 2019

Actualitzada 16/04/2018 a les 17:37

L’Obra Social “la Caixa” ha aprovat, per aquest 2018, una dotació econòmica de 50.000 euros per donar suport a diversos projectes de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC). Amb aquesta aportació, l’Obra Social “la Caixa” dóna suport a les iniciatives de l’APPC amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral.Concretament, l’aportació de l’Obra Social “la Caixa” es destinarà a millorar l’equipament i material del centre. També es finançarà part del projecte de respir familiar, així com també del projecte de beques de menjador, transport i teràpies per a famílies amb risc social.En el marc del conveni de col·laboració entre L’Obra Social “la Caixa” i l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta, el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, va visitar la setmana passada les obres del nou equipament La Muntanyeta Bonavista. Durant la visita es va poder observar com avança la rehabilitació de l’antic institut, que està previst que es posi en marxa a finals del proper any 2019.L’Obra Social “la Caixa” també col·labora i dóna suport al projecte d’ampliació de serveis de La Muntanyeta, que ha de permetre donar resposta a les necessitats de les famílies i les persones que actualment es troben en llista d’espera. El nou centre oferirà 50 places de centre ocupacional i 60 places de residència.L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública, que gestiona una Escola d’Educació Especial, un Centre Ocupacional i una Residència per a persones amb paràlisi cerebral. La seva finalitat és la defensa dels drets de les persones afectades de paràlisi cerebral i etiologies similars, a més d’oferir-los tots els serveis necessaris per la seva educació, atenció a la salut i residencial, inserció social i laboral, gaudiment de l’oci i temps de lleure i tot allò que permeti el seu desenvolupament i benestar de les seves famílies.