Ernest Lluch és la via més ràpida per anar del Miracle a l'Arrabassada

Les obres de construcció del carril bici restringeixen la circulació a un únic sentit ascendent

Actualitzada 15/04/2018 a les 20:43

El carrer Ernest Lluch, que discorre en paral·lel al traçat del ferrocarril, és la via més ràpida per enllaçar les platges del Miracle i de l’Arrabassada amb vehicle. Una segona opció, tot i que més lenta, és fer el desplaçament per l’antic camí de la Platja dels Cossis, tot i que no és una línia recta, com succeeix en el cas del carrer Ernest Lluch. La tercera alternativa és la Via Augusta.Des de la setmana passada, el vial del passeig marítim Rafel Casanova localitzat entre el Fortí de Sant Jordi i l’Arrabassada està tancat a la circulació, com a conseqüència de les obres de construcció d’un carril bici i la reforma urbanística d’aquest espai. Els vehicles només tenen autoritzat desplaçar-se entre l’Arrabassada i el Miracle, en sentit ascendent.Aquesta actuació es fa en paral·lel a la reforma del passeig marítim, entre el Fortí de la Reina i el Port Esportiu, que ja han començat. La previsió és que els treballs estiguin enllestits a principis de l’any vinent. Mentre durin les obres en aquest sector, no es preveuen talls de circulació ni per als vehicles ni per als vianants. A més, les obres no afectaran l’accés dels banyistes a la platja. El pressupost ascendeix a 850.000 euros més IVA i serà afrontat per l’Autoritat Portuària. Aquest tram és on es construeix la passera de vianant que facilitarà l’accés a la platja des del centre de Tarragona, les obres de la qual estan molt avançades.