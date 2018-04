Ensenyament destinarà 4.534.354 euros al nou edifici de l'Escola Arrabassada

Les obres es podran tirar endavant després de l’acord entre l’Ajuntament de Tarragona i la congregació de les Dominiques

El Departament d'Ensenyament destinarà un total de 4.534.354 euros al nou edifici de l’Escola Arrabassada de Tarragona. Les obres, que es preveu que tinguin una durada de 22 mesos, podran tirar endavant desprésque l’Ajuntament tarragoní i la congregació de les Dominiques hagin arribat a un acord per explorar conjuntament la millor ubicació per a la construcció d’un nou centre escolar.Aquest matí s’ha dut a terme la presentació de les obres a les actuals instal·lacions de l’Escola Arrabassada, a càrrec del director general de Centres Públics d’Ensenyament, Antoni Massegú, i l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. També hi han assistit la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, Imma Reguant, i dos regidors de l’Ajuntament: el d’Ensenyament, Francesc Roca, i el d’Urbanisme, Josep Maria Milà.El nou edifici de l’Escola Arrabassada, que compta amb dues línies d’educació infantil i primària, disposarà de 6 aules d’educació infantil i 12 de primària, aula de psicomotricitat, biblioteca, tutoria i magatzem, aules de desdoblament, aules d’informàtica i d’altres d’específiques. També disposarà de gimnàs i vestidors, menjador i cuina, així com diferents espais d’ús administratiu –despatxos, sala de professors, AMPA-. Les obres tindran en total una superfície construïda de 3.690,50 metres quadrats.