El misteri ha acompanyat la construcció d'un vaixell completament innovador que podria haver costat 250 milions de dòlars

Actualitzada 16/04/2018 a les 13:11

El vaixell Black Pearl està aquests dies a la Marina Port Tarraco. Es tracta d'un espectacular vaixell de 106 metres d'eslora, una màniga de 15 metres i set de calat. Té un desplaçament de 2.986 tones i tres espectaculars veles de 75 metres d'alçada i de color negre que suporten una gran força del vent (de fins a 2.577 metres quadrats de superfície vèlica). Es tracta del veler privat més gran del món, a banda del Sailing de 142,8 metres, segons publica el diari Expansión. Tot i així, el més destacat d'aquesta Perla Negra és el misteri que l'ha acompanyat durant la seva construcció.Tant la drassana holandesa Oceanco i els diversos arquitectes implicats que han treballat segons recull el rotatiu especialitzat en economia «van treballar durant cinc anys ocultant qualsevol detall». Ara un vídeo que es pot veure a youtube ofereix espectaculars imatges del vaixell navegant i del procés de construcció d'aquest espectacular veler». El director general de Ocianco, Marcel Onkenhout, apunta en el vídeo de vuit minuts que «no és un experiment, és un autèntic desafiament per a la indústria perquè tot el que s'ha posat a bord no s'havia fet abans». El capità actualment de veler, Chris Gartner, assegura que «la primera vegada que vaig veure'l no podia creure el que veien els meus ulls».El vídeo recull el procés de construcció així com algunes de les persones que han intervingut en el seu disseny. El misteri continua, però, pel que fa a l'interior del vaixell del qual no ha transcendit cap imatge. Tot i que a les cobertes asseguren que s'han ubicat zones socials com beach club, plataforma de bany o terrassa i un garatge on guardar des d'embarcacions auxiliars a un arsenal de joguines aquàtiques.Expansión apunta que, segons indicis de la revista Forbes, el vaixell podria pertànyer al magnat Oleg Burlakov del que no es té gaire informació però podria haver ordenat la construcció d'aquest veler com a 'caprici' i que podria haver costat 250 milions de dòlars.