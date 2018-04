El cantautor tarragoní Oscárboles triomfa i entra al programa Factor X

Va fer la seva primera aparició el passat divendres i va sorprendre als membres del jurat, sobretot a la reconeguda cantant italiana Laura Pausini

Actualitzada 15/04/2018 a les 20:53

Óscar Noguera, conegut artísticament com Oscárboles, és un cantautor tarragoní que triomfa en el programa de Telecinco anomenat Factor X. El músic, que destaca per les seves lletres directes i atrevides, confessa que va presentar-se al programa per la trucada d’una amiga. «Em va demanar que em presentés, vaig anar al càsting de Barcelona i, després de cantar una cançó, em van dir que aniria a Madrid», explicava. Noguera ha passat la primera prova amb èxit i, fins i tot, ha conquerit a una de les membres del jurat: la reconeguda cantant italiana Laura Pausini.«Jo vaig sortir allà amb la meva guitarra i vaig començar a tocar. De seguida vaig veure que la cosa anava bé i que el jurat estava de bon rotllo», explicava Oscárboles sobre la seva aparició a la televisió. Amb una cançó sobre sexe i amor, el tarragoní va aconseguir l’aprovació de personatges tan exigents com Risto Mejide. Factor X és un dels programes més vistos de la televisió i s’emet els divendres a la nit a Telecinco. Sobre la rellevància que pot tenir aquesta aparició en la seva carrera, Oscárboles és sincer: «No tinc ni idea del que passarà».