L'oferta és per rodar el proper dijous, 19 d'abril

Actualitzada 16/04/2018 a les 14:18

L'empresa Càsting Tarragona busca homes i dones de 16 a 65 anys per a fer de figurants el proper dijous, 19 d'abril. L'oferta, que és remunerada, és per a rodar probablement de nit de 19 a 7. En concret, es per fer d'àrbitres, fotògrafs i de públic. Una part dels figurants han de ser o semblar del Brasil.Per apuntar-s'hi cal enviar les dades personals i de contacte (inclosos DNI i número de la seguretat social) i una foto fotografia de cara i de cos al seu correu