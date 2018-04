Ballesteros aposta per evitar noves eleccions i demana formar govern «per treure'ns el 155 de sobre»

L’alcalde de Tarragona diu que els socialistes volen que els polítics empresonats en surtin «al més aviat possible»

Actualitzada 16/04/2018 a les 16:02

Moció al plenari municipal de divendres

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha valorat positivament aquest dilluns que el president destituït, Carles Puigdemont, sigui partidari d’evitar la convocatòria de noves eleccions al Parlament. El batlle ha assegurat que ho comparteix i ha opinat que la ciutadania no vol tornar a passar per les urnes. «La gent ha votat i vol que fem la lectura de què han dit i que formem Govern per treure’ns el 155 de sobre. Almenys per a això, a més de tenir Govern i una interlocució al màxim nivell per a temes importants», ha assenyalat el batlle. Preguntat per l’absència del PSC en la manifestació d’aquest diumenge a Barcelona, Ballesteros ha assenyalat que, malgrat que els socialistes no comparteixen «tesis independentistes», desitgen que els empresonats en surtin «al més aviat possible».Segons l’alcalde de Tarragona, la situació dels dirigents independentistes privats de llibertat és «una anomalia política» que s’ha de resoldre com abans millor. El batlle ha reiterat que «les presons preventives no poden durar tant ni ser tan estrictes com s’està produint en aquest moment». «Desitjo que, al més aviat possible, puguin estar al carrer i exercir els seus drets», ha conclòs.Precisament, els grups municipals d’ERC, el PDeCAT i la CUP portaran al plenari municipal d’aquest divendres una moció perquè l’Ajuntament de Tarragona reclami «l’alliberament dels presos polítics» i «el retorn dels exiliats». En el text que han presentat aquest dilluns, les formacions sobiranistes denuncien «la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol».