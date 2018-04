Amfiteatrvm, el nou espectacle de Tarragona Turisme

L’experiència d’Història Viva dóna pas a una representació que, aquest any, renova marca i imatge

Actualitzada 16/04/2018 a les 17:04

Aquest matí la consellera de Turisme i presidenta del Patronat Municipal de Turisme, Inma Rodríguez, ha presentat la nova marca i imatge de l’espectacle de recreació històrica que se celebra les nits d’estiu a l’Amfiteatre i que aquest any s’integra al Programa Cultural dels Jocs Mediterranis.La consellera ha explicat que «aquest any farem un gir a l'espectacle, amb la voluntat de millorar-lo i aconseguir una millor acollida, després de l’exitosa experiència de l'any passat, en què vam iniciar un nou model de representació dins el marc del programa Història Viva, amb un únic espectacle més enfocat al públic turístic i a les famílies i que va obtenir molt bones valoracions, superiors al 9 sobre 10».Així, tenint en compte la bona acollida, s’han incrementat el nombre de representacions, passant de 7 a 10. A més, s’ha treballat per dotar de més notorietat i visibilitat l’espectacle i també la imatge de la ciutat.L’espectacle d’aquest estiu, aprofitant la projecció de la ciutat amb la celebració dels Jocs Mediterranis, es renovarà completament. El primer pas ha estat crear una nova marca i una nova imatge apostant per la simplicitat, que fos fàcilment identificable amb l’espectacle i amb l’espai on es durà a terme, un monument que posiciona Tarragona com a ciutat mediterrània Patrimoni de la Humanitat. I al mateix temps, explica Rodríguez: «reforçar la imatge icònica de la ciutat, la més fotografiada pels turistes i que hem aconseguit que sigui protagonista a la campanya de promoció internacional de Turespaña, i d’aquesta manera aprofitem les possibilitats de promoció i notorietat que ens ofereix aquest fet».Així doncs, la nova marca és Amfiteatrvm, una paraula que es vincula al monument, fàcil d’entendre en tots els idiomes i amb connotacions llatines que anirà acompanyada d’una imatge que combina patrimoni i recreació històrica, els elements clau del nou espectacle. Per donar a conèixer les novetats d’Amfiteatrvm s’ha elaborat un vídeo promocional que es pot veure al Youtube Seguint la línia de les edicions anteriors de Tarragona Història Viva, aquest estiu es mantindrà el relat de ciutat mediterrània de la història viva, però dotant a l’espectacle d’elements nous que augmentin l’espectacularitat (representació, tecnologia, so, imatge) i d’un treball acurat en el guió de l’espectacle. Així doncs, es continua apostant per realitzar un únic espectacle durant tot l’estiu acompanyat de les noves tecnologies, per tal d’aconseguir oferir un producte que emocioni a tarragonins i visitants.Ara mateix l’espectacle Amfiteatrvm està en procés de creació el guió, els elements tècnics i artístics, així com els elements de recreació històrica. Les dates de celebració seran del 27 de juliol al 25 d’agost (divendres i dissabtes) a les 22 h i es realitzarà en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès.