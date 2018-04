Una cadena humana per aturar el projecte urbanístic de la Budallera

La manifestació ha arribat des de la plaça de la Font fins a la Catedral

14/04/2018 a les 13:51

Els veïns de Tarragona han sortit al carrer per paralitzar el projecte urbanístic de la Budallera. Per fer-ho, una quarantena d’associacions, tan veïnals com ecologistes, han organitzat una cadena humana que ha unit la plaça de la Font amb la Catedral. Primer, aquesta cadena ha estat estàtica fins que el nombre de gent ha permès pujar fins la Catedral i baixar a la plaça de la Font fent una fila de pujada i una altra de baixada. Una unió que ha anat acompanyada de músics que han recorregut la cadena des de l’inici fins al final, fent ballar als participants.Sota lemes com «menys maons i més verd» les entitats reclamen la paralització del projecte de la Budallera que contempla la construcció de 5.738 pisos nous en aquesta zona segons el POUM aprovat l’any 2013. La manifestació ha acabat a les portes de l’ajuntament amb una foto de família.