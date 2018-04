Instal·len una bastida a la part de l'Amfiteatre amb esquerdes

Les activitats del Tarraco Viva no perillen

Actualitzada 15/04/2018 a les 20:48

Un grup d’operaris han procedit a col·locar una bastida a la zona de l’Amfiteatre que ha de ser restaurada, després que els testimonis de guix que es van posar dies enrere, per estudiar l’evolució de les esquerdes aparegudes, es van obrir. Aquest fet implica que, aquestes, s’estan fent més grans, per la qual cosa s’ha d’intervenir per evitar mals majors. Des de fa unes setmanes, l’Ajuntament ha clausurat l’accés a l’arena del monument romà, com a mesura de precaució. No obstant la situació en què es troba aquest sector de l’Amfiteatre, construït a la dècada dels setanta, les activitats previstes en el marc del festival de reconstrucció històrica Tarraco Viva es duran a terme. La situació de risc també es pot apreciar en un tram d’època romana que es troba en la zona d’influència de les grades construïdes tan sols fa unes dècades.