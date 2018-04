Gran afluència de persones en el darrer dia del Museu Nacional Arqueològic

El museu no tornarà a obrir fins el 2021

Actualitzada 15/04/2018 a les 13:04

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona tanca les seves portes al públic aquest dilluns i no tornarà a obrir-les fins al 2021, amb motiu del projecte de reforma que s'ha d'executar a les instal·lacions de la plaça del Rei. El passat dissabte van ser més de 700 les persones que van aprofitar la jornada de portes obertes per acomiadar-se del museu, segons va informar la seva directora, Mònica, Borrell, i aquest diumenge l'afluència ha estat massiva des de primera hora del matí. Borrell ha informat que el 16 de juny s'inaugurarà una exposició al Moll de Costa que mostrarà 165 peces. Una part dels elements, els que estan enquestats, es mantindran a la plaça del Rei i la resta seran traslladats als magatzems de Ramón y Cajal. D'aquests, alguns, com el Mosaic dels Peixos, seran sotmesos a un procés de restauració.Borrell va informar que el MNAT aprofitarà la reforma de l'edifici per dissenyar un nou relat per quan torni a obrir-se al públic. La directora ha recordat que «hi ha peces que es presenten de la mateixa manera des del 1960».Molts dels visitants d'aquest diumenge són residents a les comarques tarragonines, que no han volgut deixar passar l'oportunitat d'acomiadar-se del museu fins a la seva reobertura el 2021. Aquest és el cas de Joan Maria Inglada, de Roda de Berà, qui ha dit que «vaig fer la mili al Govern Militar i mai havia vingut al museu: estic meravellat del que hi ha». Per la seva banda, Anna Ayza, del Morell, ha anat amb la seva família. «He vingut altres vegades, però avui ho faig amb els nens perquè vegin el museu, ja que quan torni a obrir seran més grans». Carmen Prades resideix a la plaça del Fòrum, a pocs metres de distància del MNAT. «He vingut amb els nens perquè tinguin un record del museu, de com era abans de fer el projecte».