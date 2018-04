Els Tarraconins Saludables omplen l'Anella Mediterrània

Aquesta és la cinquena trobada

Actualitzada 15/04/2018 a les 20:27

La cinquena trobada dels Tarraconins Saludables ha omplert aquest matí l’Anella Mediterrània de desenes d’infants de la ciutat. L’objectiu, gaudir d’una estona a l’aire lliure a la vegada que feien esport i coneixien una de les instal·lacions estrella dels Jocs Mediterranis, que tindran lloc a Tarragona aquest estiu. I és que a banda de jugar, també han fet altres activitats com tres visites guiades, una caminada al voltant de l’Anella per veure les instal·lacions, les disciplines dels Jocs i la vegetació de la zona.Les activitats que s'han celebrat estaven relacionades amb els Jocs del Mediterrani i són l’atletisme, l’handbol, el judo, el tenis taula i el bàdminton, totes elles a una zona verda adaptada molt a prop del llac de l’Anella. La jornada ha acabat amb una sessió de Zuba Kids que organitza el Patronat d’Esports. La Trobada dels Tarraconins Saludables ha inclòs un esmorzar saludable, fruita fresca i aigua per a tots els infants. També han disposat de crema solar per les activitats a l’aire lliure.Per la pràctica dels esports, els infants han anat de la mà de professionals locals: el Club Atletisme Tarragona, el Tarragona Handbol Club (Sant Salvador) i el Club Judo Vital Esport (Sant Pere i Sant Pau). A més, també s'han bolcat amb l’esdeveniment l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil, qui ha gestionat unes polseres identificatives pels infants, una fórmula que ja es va dur a terme al Parc de Nadal i que ajuda a trobar els pares, mares, tutors o tutores en cas d’un infant perdut i amb molta rapidesa.D’altra banda, en aquesta edició ha assistit la mascota dels Jocs del Mediterrani, el Tarracus, que ha pogut compartir moments amb tots els participants durant el matí. A més, ha visitat les disciplines esportives i també ha estat la mà innocent del sorteig de cinc lots de marxandatge dels Jocs. Els assistents han pogut arribar a la cita amb l’Empresa Municipal de Transports gràcies a la connexió de l’Anella amb la resta de la ciutat. La línia 6 s’atura just al davant i la línia 54, a només uns metres.