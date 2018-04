Unes 400 persones reclamen unes pensions dignes en una marxa a Tarragona

Jubilats i sindicalistes han participat en una marxa on també s'han sumat alguns joves

Actualitzada 14/04/2018 a les 16:53

Unes 400 persones han participat aquest dissabte a Tarragona en una marxa en defensa del sistema públic de pensions i per reclamar una revaloració d'acord amb el cost de la vida. La protesta, convocada pels sindicats UGT i CCOO, ha anat des de la plaça de la Font fins a la Rambla Nova, on s'ha fet la lectura del manifest davant l'Institut de Seguretat Social de Tarragona. Al text es fa constar el rebuig a l'increment del 0,25%, el reclam al govern espanyol perquè no apliqui el factor de sostenibilitat i que «faci política» mitjançant el pacte de Toledo per trobar un sistema de pensions públic que sigui viable i sostenible. A la marxa hi han participat, principalment, sindicalistes i jubilats, tot i que també hi ha hagut manifestants més joves, un dels quals lluïa un cartell on s'hi llegia 'els joves estem amb les nostres àvies'.Entre els manifestants hi havia la Maria Teresa, que ha denunciat que «cada vegada ens donen menys, ho tenen tot congelat mentre el govern s'apuja el que li dona la gana. Ja està bé la broma!», ha etzibat, tot considerant que les protestes al carrer és «l'única arma» que el col·lectiu té de denunciar la situació.Una altra manifestant, Maria Teresa Feliu, membre de CCOO, ha apuntat que les pensions no és una qüestió per la qual hagi de protestar només la gent gran, sinó que és un motiu de lluita per tots els treballadors, «tant del jovent com dels que ja cobrem una pensió». «Hem de reivindicar el poder adquisitiu que hem perdut des del 2012, que cada vegada, les pensions són més baixes», ha lamentat.A la marxa a Tarragona s'han vist unes quantes cares joves, com la de Joan Jordi, que ha exhibit un cartell on es llegia 'les joves defensem les nostres àvies': «Els joves ens hem d'implicar en aquesta lluita perquè ens afecta a tots; hem d'estar al costat de les nostres àvies perquè, si no, elles patiran i nosaltres també, indirectament», ha afirmat. En aquesta línia, considera que s'hauria de fer pedagogia i anar a instituts i universitats a «picar pedra» i explicar el problema perquè participin en les mobilitzacions.Julio Lozano, d'UGT a Tarragona, ha afirmat que la situació és «compromesa» perquè l'executiu de Mariano Rajoy «pretén que els mateixos pensionistes es paguin les pensions». Perquè això no passi, ha reclamat al govern que «torni al pacte de Toledo» i es replantegi el sistema públic de pensions, que «pot ser viable si es reforma tot el mercat de treball». El secretari de CCOO a Tarragona, Vicente Moya, ha explicat que la mobilització dels pensionistes és una més entre les que ja s'han fet i les que encara han de venir, i amb la que esperen sumar el col·lectiu de la Marea Pensionista, que ha organitzat altres convocatòries amb el mateix objectiu.A la manifestació també han participat diversos diputats, com Fèlix Alonso, diputat al Congrés per En Comú Podem, o els diputats al Parlament del PSC Rosa Maria Ibarra i Carles Castillo.