Un vehicle és arrossegat per l'aigua de la riera de La Canonja

El vehicle s'ha vist sorprès per la crescuda sobtada del cabal de la riera, però tot i l'incident el conductor n'ha pogut sortir il·lès

Actualitzada 13/04/2018 a les 17:32

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 12.40 hores de divendres, per un vehicle que ha estat arrossegat per la crescuda de la riera que hi ha al costat de la deixalleria de La Canonja. El vehicle, un Seat Ibiza, s'ha vist sorprès per la crescuda sobtada del cabal de la riera, però tot i l'incident el conductor n'ha pogut sortir il·lès.Tres dotacions de Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han assegurat el vehicle per tal que no es desplacés més, segons han explicat a Diari Més, han decidit no treure'l per culpa de la perillositat que implicava la seva retirada en una zona tan inestable. S'haurà d'esperar que baixi el nivell de la riera per poder fer-ho.