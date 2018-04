Llevadores de l'ICS formen a farmacèutics col·legiats a Tarragona en alletament matern

El programa de suport a la lactància, que es du a terme tots els dijous d’abril fins el 17 de maig, té sessions teòriques i demostracions pràctiques

Actualitzada 13/04/2018 a les 11:09

L’ASSIR Tarragona de la Direcció d’Atenció Primària del Camp de Tarragona va començar, ahir dijous 12 d’abril, un pla de formació dirigit als professionals del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona que tinguin necessitats formatives en l’àrea de l’alletament matern. El curs va a càrrec de les llevadores de l’ICS del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre cada dijous fins el 17 de maig.L’objectiu del pla de formació és animar a participar als farmacèutics que vulguin tenir més nocions teòriques i pràctiques en alletament matern per a que millorin els coneixements sobre la lactància materna i puguin fer-ne promoció. A més, aprenen a identificar les situacions que dificulten la lactància materna i adquireixen recursos pràctics per afrontar-les.La formació compta amb sessions teòriques amb suport de vídeos i imatges, sessions actives amb intervenció dels alumnes i demostracions pràctiques i simulacions. També hi ha una part pràctica consistent en la valoració d’una presa de lactància materna, fent una fitxa d’observació i comparant el resultat i les observacions fetes amb alguna de les llevadores docents. Aquesta pràctica es realitza amb els grups de suport a la lactància materna dels ASSIR ubicats al Camp de Tarragona, a les Terres de l’Ebre i al Baix Penedès.