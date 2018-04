La URV i la Universitat Masaryk de Brno ofereixen doble titulació en català

La Universitat Masaryk és l'única del món, fora de l'àrea de parla catalana, que té titulació universitària superior de llengua i literatura catalanes

La Universitat Rovira i Virgili i la Masaryk de Brno (República Txeca) permetran l'intercanvi d'estudiants per obtenir una doble titulació oficial de llengua i literatura catalanes, segons informa la universitat tarragonina.La Universitat Masaryk és l'única del món, fora de l'àrea de parla catalana, que té titulació universitària superior de llengua i literatura catalanes.El rector de la URV, Josep Anton Ferré, i el vicerector d'internacionalització de la universitat txeca, Ivan Malý, han signat el conveni que possibilita aquesta doble titulació.Les dues universitats estableixen un sistema d'equivalències i reconeixements que els estudiants puguin realitzar estades a l'altra universitat.Cada any es farà un pla de mobilitat, segons la disponibilitat, que fixarà el nombre d'estudiants que han de desplaçar-se.El conveni beneficia les dues universitats, si bé en un sentit una mica diferent.El grau de Masaryk té 180 crèdits. Per tant, per a l'estudiant txec venir a Tarragona vol dir, a més de tenir un doble títol, tenir un de 240 crèdits, cursat al lloc on es parla la llengua que estudia.Els estudiants de la URV també podran obtenir el títol de Masaryk, i això els donarà igualment una doble titulació i una experiència universitària a l'estranger.Per a la URV, a més, significarà fer créixer el nombre d'estudiants internacionals i convertir-se en universitat de referència en l'àmbit de la llengua i literatura catalanes de cara a les universitats de l'estranger.Així, també s'afavoreix l'intercanvi de professorat, els projectes d'investigació i col·laboració conjunts.