La URV i la Fundació Duanera posen en marxa la primera càtedra de Dret Duaner d'Europa

La nova àrea impulsarà la recerca i la difusió, a més de preparar un nou màster en Dret Duaner que serà impartit el curs vinent

Actualitzada 13/04/2018 a les 17:46

La URV i la Fundació per a la Difusió del Coneixement i el Dret Duaner –Fundació Duanera- posaran en marxa la primera Càtedra de Dret Duaner existent a Europa. El rector de la universitat, Josep Anton Ferré, i el president del Patronat de la Fundació Duanera, Alejandro Arola, han signat aquest divendres el conveni que permetrà la seva creació. La càtedra vol convertir-se en un referent en la formació especialitzada en l'àmbit duaner, una branca del dret financer de gran importància, atès que engloba tota la normativa jurídica relativa al comerç internacional. S'impulsaran estudis i treballs de recerca, així com s'organitzaran tallers o seminaris nacionals i internacionals. L'objectiu, asseguren les dos entitats, és fer arribar el coneixement d'aquesta àrea a tots els nivells empresarials i de l'administració pública promovent «activitats de formació, recerca, transferència de coneixements, reflexió, creació d'opinió i divulgació», els cinc eixos sobre els quals s'estructura aquesta àrea.Dirigida per Àngel Urquizu, professor i director del Departament de Dret Privat, Processal i Financer –que n'albergarà també la seu-, la URV confia que la càtedra permeti promocionar la investigació en l'àmbit internacional en relació amb el dret duaner i difondre coneixement, a més de potenciar el lideratge en recerca sobre aquests àmbits. Concretament, els seus responsables plantegen impulsar el suport a ensenyaments de grau i postgrau de la URV; la formació permanent i continuada del personal de l'administració pública i professionals implicats; col·laboració en l'organització del pràcticum extern i intern; assessorament en la redacció de normativa –des de l'àmbit local a l'europeu- i col·laboració en la defensa jurídica; cursos, jornades i seminaris sobre temes d'actualitat relacionats; i l'elaboració de materials didàctics dirigits a públics específics.Addicionalment, el professorat de la URV participarà en l'activitat formativa de l'Acadèmia Duanera, de recent creació. Com a primer pas, la Fundació Duanera –una entitat juridicoprivada d'àmbit internacional, sense ànim de lucre i reconeguda per l'estat, que promou la difusió, educació i investigació en aquest camp- i la URV col·laboren, a través de la FURV, en la preparació d'un màster en Dret Duaner que serà impartit a les aules de l'Acadèmia i que està previst que pugui començar a partir del pròxim curs acadèmic 2018-2019.