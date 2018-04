L'Ajuntament de Tarragona arranjarà el local de l'AV la Floresta amb 9.000 euros abans de l'estiu

L’actuació passarà avui per la Comissió d’Hisenda municipal i caldrà una aprovació del plenari municipal el proper 20 d’abril

L’Ajuntament de Tarragona arranjarà el local de l’Associació de Veïns de la Floresta amb 9.000 euros. Les obres començaran abans que arribi l’estiu, segons informava la regidoria d’Espais Públics. L’actuació passarà avui per la Comissió d’Hisenda de l’Ajuntament de Tarragona i, després, caldrà que sigui aprovada pel consell plenari, que se celebrarà la setmana vinent. Si aquesta premissa es compleix, que és el més probable després que l’estat del local hagi estat denunciat per grups com Cs o el PDeCAT, el veïnat d’aquest barri de Ponent veurà com, després d’anys de reclamacions, el seu local s’arregla.Ja fa mesos que els veïns de la Floresta reclamen a l’Ajuntament que el seu local social s’arrangi. Goteres, parets en mal estat i envelliment són els problemes que té aquest espai, on l’associació intenta dur a terme la seva activitat. Per això, arran de les visites del regidor d’Espais Públics, José Luis Martín, amb l’entitat veïnal, els serveis tècnics de l’Ajuntament de Tarragona faran una intervenció a l’immoble municipal.«Els serveis tècnics van inspeccionar l’interior de l’immoble i va apreciar l’existència de taques d’humitat en diversos punts del fals sostre de la sala gran. Així mateix, en un dels passadissos que comunica amb la llar de jubilats, hi ha restes de filtracions d’aigua de pluja que han afectat paraments, fusteria i part de la instal·lació elèctrica. També hi ha filtracions d’aigua en moments puntuals quan plou», informaven des de la regidoria.José Luis Martín expressava que «és una intervenció necessària acondicionar el local per tal que l’associació de veïns pugui realitzar amb normalitat i seguretat les seves activitats». L’entitat havia denunciat l’estat del mateix amb reiteració. També grups municipals com Cs o el PdeCAT. Els primers van reclamar «solucions» pel manteniment dels locals de les associacions, mentre que els segons van proposar la contractació de persones aturades per arranjar-los.Per tot el que s’ha exposat, la regidoria d’Espais Públics es farà càrrec d’una intervenció consistent en renovar la impermeabilització al local, valorada en 7.029,23 euros, IVA inclòs. Per altra banda i un cop solucionada la causa, també s’arranjarà els danys a l’interior del local, en finestres, portes i parets, valorats en 2.037,64 euros, IVA inclòs. En total, la despesa que assumirà Espais Públic serà de poc més de 9.000 euros. Tan bon punt el plenari municipal aprovi l’actuació el proper 20 d’abril, començaran els tràmits perquè les obres s’iniciïn abans de l’estiu.