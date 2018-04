Una gran quantitat d'aigua baixa com un autèntic riu per aquesta zona

Actualitzada 13/04/2018 a les 13:58

La intensa pluja que ha caigut al territori el matí d'aquest divendres, 13 d'abril, ha deixat imatges espectaculars en diversos punts del territori. Unes de les instantànies i dels vídeos més sorprenents s'han enregistrat al polígon químic sud de Tarragona.En aquest espai, els treballadors de les empreses situades al polígon han pogut presenciar com una gran quantitat d'aigua baixa com un autèntic riu per aquesta zona.