Els Premis Ones reconeixen enguany l'actor Juan Diego Botto i la lluita contra la corrupció d'Ana Garrido

La gala de lliurament dels guardons es farà l'1 de juny al Teatre Metropol

Actualitzada 12/04/2018 a les 18:19

Els guardonats

Juan Diego Botto : actor i director molt implicat amb entitats i moviments socials que defensen causes justes com la memòria històrica.

: actor i director molt implicat amb entitats i moviments socials que defensen causes justes com la memòria històrica. Ana Garrido : persona que va possibilitar que es destapés el cas Gürtel.

: persona que va possibilitar que es destapés el cas Gürtel. Miguel Delibes de Castro : la màxima autoritat mundial sobre el linx ibèric.

: la màxima autoritat mundial sobre el linx ibèric. Patricia López i Carlos Enrique Bayo : periodistes d’investigació especialitzats en les ‘clavegueres de l’Estat’ que denuncien la corrupció sistèmica en els seus articles.

: periodistes d’investigació especialitzats en les ‘clavegueres de l’Estat’ que denuncien la corrupció sistèmica en els seus articles. Pablo Herreros Ubalde : divulgador científic i autor del popular llibre Yo, mono.

: divulgador científic i autor del popular llibre Yo, mono. Daniel Garibotti : productor audiovisual que ha elaborat desenes de documentals que difonen missatges ecologistes.

: productor audiovisual que ha elaborat desenes de documentals que difonen missatges ecologistes. ONG Moriah : entitat tarragonina que dona una segona oportunitat a persones que estan submergides en addiccions.

: entitat tarragonina que dona una segona oportunitat a persones que estan submergides en addiccions. Anpier : organització sense ànim de lucre que defensa l’energia solar fotovoltaica.

: organització sense ànim de lucre que defensa l’energia solar fotovoltaica. Poble huitxol : comunitat nativa mexicana que lluita des de fa anys contra empreses mineres que volen explotar un territori que ells consideren sagrat.

: comunitat nativa mexicana que lluita des de fa anys contra empreses mineres que volen explotar un territori que ells consideren sagrat. Club Rugby Tarragona: entitat que ha posat en marxa ‘Rugby per a tothom’, una iniciativa que pretén integrar nens i nenes en risc d’exclusió social.

Aquest dijous s'ha presentat la 24a edició dels Premis Ones Mediterrània, que organitza la Mare Terra Fundació Mediterrània i que enguany celebrarà la gala de lliurament dels guardons el dia 1 de juny, a les 20h al Teatre Metropol.Els Premis Ones distingeixen anualment persones, col·lectius o institucions que potencien iniciatives i projectes destinats a impulsar accions per a la defensa i millora del medi ambient, la solidaritat, la cultura, els drets humans i el desenvolupament social. Aquest any també es posarà en valor de manera destacada la tasca de diverses persones en la lluita contra la corrupció política.El municipi de Salou també rebrà un reconeixement per ser el municipi de la Mancomunitat de Sirusa que més ha incrementat la generació de fracció orgànica.L’entrada per assistir als Premis Ones Mediterrània és gratuïta, tot i que cal fer una reserva prèvia. Les persones interessades ja poden posar-se en contacte amb Mare Terra Fundació Mediterrània trucant al telèfon 977 55 13 00 o escrivint un correu electrònic a comunicacion@mare-terra.org