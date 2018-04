Ciutadans reclama que es desmunti el jardí vertical de la Tabacalera de Tarragona

Considera «innecessari» el cost de la instal·lació, que està, afirmen, «inutilitzada»

Ciutadans insta l'Ajuntament de Tarragona a desmuntar el jardí vertical més gran d'Europa per considerar «innecessari» l'alt de cost del manteniment d'una instal·lació «inutilitzada», informa el partit taronja.El portaveu del grup municipal de Cs, Rubén Viñuales, insta l'equip de Govern (PSC-PP) a retirar la instal·lació davant el mal estat que presenta -amb òxid, aigua entollada i plantes seques- i el poc atractiu que resulta.El jardí té una pantalla gegant, encara que no s'usa i acostuma estar avariada, afirma Viñuales.El muntatge es va fer l'any 2012, en el context del projecte de ciutat intel·ligent Tarragona Smart City, amb una inversió de 3 milions d'euros i un cost de 60.000 euros anuals en manteniment.Cs ja va encarregar un informe el 2014, abans de tenir representació municipal, en el que s'evidenciava aquesta sèrie d'inconvenients.Viñuales retreu a l'equip de govern que «les ciutats intel·ligents són les que estan netes, cohesionades i són habitables».En aquest sentit, assenyala que «el jardí vertical i la pantalla gegant de la Smart City evidencien un fracàs més de la deriva de l'equip de l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros».Viñuales reitera que «cal retirar de manera immediata una infraestructura que no comporta cap benefici per a la ciutat» per «estalviar els costos de manteniment i reparació d'aquest jardí que només suposa una despesa innecessari i superflu».