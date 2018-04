Cada tarragoní ha reciclat, al mes de març, 1,54 Kg de vidre

La ciutat ha rebut el guardó mensual d'El Contenidor d'Or per l'increment en el reciclatge

Actualitzada 13/04/2018 a les 14:44

En un any, la ciutat de Tarragona ha aconseguit incrementar en un 17,46% el reciclatge de vidre. Si el març de 2017 la taxa era d’1,31 kg per habitant, el passat mes de març va arribar a 1,54 kg, la qual cosa suposa un augment del 17,46 %.Per aquest increment, durant tot l'abril estarà instal·lat a la plaça de Josep Maria Pujol i de Barberà —darrera el Parc Central— el Contenidor d'Or, que acredita aquestes bones xifres. El Contenidor d'Or és una competició, gestionada per Ecovidrio, en la que prenen part una dotzena de localitats catalanes i que finalitzarà el pròxim 30 d'abril.El segon classificat del mes de març ha estat Vilafranca del Penedès, on han aconseguit fer créixer la taxa en un 8,39 %, i Granollers completa el podi amb un augment del 7,85%.Durant aquest mes de març, només cinc municipis han tingut un percentatge de diferència positiu. Això significa que més de la meitat dels participants han tingut un percentatge negatiu i que, per tant, els seus habitants han reciclat menys quilos de vidre que durant el mateix període de l’any passat.Tenint en compte els resultats del març, la classificació general està encapçalada per Vilafranca del Penedès, Rubí i Girona, amb un augment de l’11,65 %, l’11,30 % i el 4,39 %, respectivament.En finalitzar els sis mesos de concurs, el municipi que més hagi augmentat la taxa mensual de reciclatge de vidre serà el guanyador final i podrà fer realitat un projecte de ciutat. El projecte és un parc infantil de Mr. Iglú, una àrea d'esbarjo i diversió pels més petits amb diversos jocs dissenyats sota la temàtica del reciclatge d'envasos de vidre.