Tarragona canvia els fanals oxidats

Aquest Pla de Millora de l'Enllumenat substituirà 285 punts de llum erosionats

Actualitzada 12/04/2018 a les 12:27

L’Ajuntament de Tarragona inicia la segona tongada de substitució dels fanals de la ciutat que presenten un estat d’oxidació. Aquest projecte va començar al primer semestre d’any, que forma part del Pla de Millora de l’Enllumenat i ja s’han canviat 285 punts de llum erosionats bàsicament pels orins dels gossos.Aquest pla d’actuació consisteix en la substitució de fanals que han quedat obsolets i no compleixen amb la normativa de contaminació lumínica, com els punts de llum que presenten problemes de seguretat. Aquesta inversió té un cost total de 335.228,93 euros. Ja s’han efectuat canvis a carrer del Mar, pròximament es realitzaran al carrer Vapor, Catellarnau, Francesc Batos i s’acabarà amb Ramon i Cajal. A més, s’han substituït les llumeneres de vapor de mercuri situades a Cala Romana per unes amb tecnologia LED i així, fer complir la normativa vigent de protecció contra la contaminació lumínica.El conseller d’Espais Públics, José Luis Martín, afirma «al mes de juny ja estaran canviats el gran gruix de fanals oxidats de la ciutat». Afegeix que «primer vam començar per canviar a tecnologia LED els fanals que tenien tecnologia obsoleta, com el vapor de mercuri i, així també reduirem el consum i aconseguirem ser més respectuosos amb el medi ambient. Ara continuem les millores amb aquest canvi de fanals erosionats per altres amb pintures més resistents».