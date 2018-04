La Generalitat promociona dos caps de setmana de turisme familiar «caçant» éssers màgics

Afecta sis poblacions i entorns naturals de les comarques tarragonines

Actualitzada 12/04/2018 a les 09:37

El director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, va presentar ahir Catalunya, hola família!, una campanya per promocionar el turisme familiar que es durà a terme al conjunt del territori català i que tindrà una durada de dos caps de setmana. Pel que fa a les comarques tarragonines, el primer, del 20 al 22 d’abril, es durà a terme a Cambrils, El Vendrell, Salou i Vila-seca-La Pineda, i el segon, del 18 al 20 de maig, als Ports i a les Muntanyes de Prades.Per estimular l’interès dels més petits, la campanya, batejada com a Llegendes en família, proposa caçar éssers màgics de vint-i-cinc indrets de Catalunya, com el Drac Caramot del Vendrell, la Serena dels Ports o la Donzella de Vila-seca. Per aconseguir-ho, els participants hauran de descarregar-se una APP.Bono va informar que en aquesta nova experiència que proposa Turisme intervenen 57 hotels, 49 càmpings i cases rurals i 70 empreses dedicades al sector. Amb motiu de la campanya, els hotels que hi participen no cobraran l’allotjament dels nens de menys de 12 anys i els càmpings i cases rurals aplicaran un vint per cent de descompte, mentre que 46 restaurants oferiran un menú especial. La relació d’establiments adherits, les ofertes i l’aplicació per jugar amb el mòbil a caçar els personatges mítics es troba a Catalunya.com. A més, s’han programat una setantena d’activitats complementàries, només a les comarques de Tarragona.Bono va defensar la necessitat de «posar en valor el concepte de turisme familiar, que té molt de pes, i construir propostes harmòniques que puguin aglutinar l’interès de pares i fills». Un dels objectius que persegueix la campanya és «desestacionalitzar» el turisme.Per la seva banda, el president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Martí Carnicer, va remarcar que «el 65% del turisme que ve a la Costa Daurada és familiar i, d’aquest, una tercera part són nens de 3 a 6 anys». Carnicer va afegir que «el 68% de les famílies que venen, repeteixen, i aquesta campanya vol incentivar que coneguin les nostres comarques i que tornin».