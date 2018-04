L'actual rector de la URV defensarà un programa «realista» en la campanya electoral

D’altra banda, Josep Antón Ferré considera «normal» la presentació d’una altra candidatura

L’encara rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Antón Ferré, defensarà un programa «realista» en la campanya electoral de cara als comicis que se celebraran el proper 15 de maig. «Nosaltres sabem què podem prometre i què no. Dir que farem alguna cosa només per guanyar vots, quan tenim la certesa de que no serà possible, seria un error», declarava Ferré després del darrer claustre abans de les eleccions, que es va realitzar ahir.L’objectiu de l’equip encapçalat per Ferré, que presentarà tan sols dues cares noves –una per substitució i una altra per sumar–, és millorar els registres en les matrícules de grau i consolidar el creixement dels màsters i els doctorats. També va recalcar Ferré que «seguirem insistint per augmentar el finançament». En aquest sentit, apuntava que «hem començat les obres de la nova Facultat d’Educació amb recursos propis i volem acabar-les». Per finalitzar-les, la URV necessita el cofinançament de la Generalitat, per això Ferré reivindica que cal augmentar el suport públic.D’altra banda, Ferré considerava «totalment normal» que s’hagi presentat una segona candidatura a les eleccions. «La URV és una universitat oberta i dinàmica», defensava el rector. Aquesta altra candidatura està encapçalada per Maria José Figueras, investigadora del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques. En cas que Figueras obtingués més vots que Ferré i es convertís en rectora, seria la primera dona que ocupa aquest càrrec en la història de la URV.