El Jutjat de Tarragona especialitzat en clàusules abusives incorpora un jutge de reforç

El magistrat atendrà un cop per setmana, durant sis mesos, els assenyalaments que corresponguin a aquest òrgan judicial

Actualitzada 12/04/2018 a les 14:15

El Jutjat de Tarragona especialitzat en clàusules abusives incorporarà un nou jutge de reforç. Així ho acordat, avui dijous 12 d’abril, la Comissió Permanent del Consejo General del Poder Judicial, que ha concedit una comissió de serveis sense relevació de funcions al titular del Jutjat Contenciós-Administratiu número 1 de Tarragona, Guillermo Peral Fontova, per reforçar el Jutjat de Primera Instància número 8 de la ciutat, especialitzat en aquesta materia.El magistrat atendrà un dia a la setmana, durant un período de sis mesos, els assenyalaments que corresponguin a l’òrgan judicial en la classe de repartiment 12001, referida a les accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties real immobiliària el prestatari del qual sigui una persona física.Segons els informes del Servei d’Inspecció, la càrrega de treball del Jutjat de Primera Instància número 8 de Tarragona «va superar àmpliament l’indicador d’entrada» tant al 2016, quan va ser del 133 per cent, com al primer semestre de 2017, quan va arribar al 179 per cent. El reforç aprovat compta amb l’informe favorable del Servei d’Inspecció i amb l’autorització preceptiva, a efectes econòmics, del Ministeri de Justícia.En una atenció als mitjans dimarts després d'una reunió a l'Audiència de Tarragona, el president de TSJC, Jesús Maria Barrientos, ja va posar sobre la taula la necessitat de reforçar aquest jutjat «de forma imminent». Així, va dir que caldria, almenys, un jutge de reforç i, segurament, més personal a l'oficina judicial. La previsió és que un cop el jutjat especialitzat en assumptes bancaris comenci a resoldre les demandes que té damunt la taula, això es tradueixi en un increment d'assumptes a la secció primera de l'Audiència Provincial de Tarragona.