Cau un grup que introduïa bitllets falsos des d'Itàlia i que dirigia un intern de la presó de Tarragona

En l'operació han estat detingudes dues persones a Alacant i una altra a Barcelona

Actualitzada 12/04/2018 a les 20:22

Agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil han detingut dues persones a Alacant i una altra a Barcelona acusades d'introduir bitllets falsos procedents d'Itàlia. Segons que ha informat la policia a través d'una nota de premsa, un dels arrestats va ser sorprès en l'instant en què abandonava la seu de la companyia de paqueteria portant a les mans un paquet enviat des de Nàpols amb 4.600 euros falsificats. La policia ha informat que un quart membre del grup, que també ha passat a disposició judicial, es trobava complint condemna en una presó de Tarragona des d'on donava instruccions a la resta. En l'operació han estat intervinguts un total de 5.050 euros falsos en bitllets de valor de 50 i 100 euros i 4.535 euros legítims.Segons la informació facilitada, la investigació va començar el juny de l'any passat quan els agents detectar diversos bitllets falsos, d'origen italià, en les localitats de Tudela i Saragossa. Amb les primeres indagacions es va acreditar l'existència de un grup que es dedicava a introduir en el circuit financer del territori bitllets falsos de 50 euros procedents d'Itàlia, concretament de Nàpols. A més van descobrir que també estaven involucrats en altres activitats delictives com usurpació d'estat civil, falsificació de documents, estafes o tràfic d'estupefaents a petita escala.En una operació coordinada per policia i Guàrdia Civil es va descobrir 'el modus operandi' adoptat consistent en que una persona de nacionalitat italiana introduïa la moneda falsa a través de dues vies, o bé realitzant viatges des de Nàpols, o mitjançant enviaments postals que el seu propi fill li feia des d'Itàlia.Un cop rebuts els diners compataven amb diverses persones encarregades d'introduir en el circuit financer els bitllets falsos mitjançant el "sistema de degoteig", que consisteix en la realització de compres en establiments que no disposen de mitjans tècnics de comprovació de la falsedat de bitllets.