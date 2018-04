Una veïna que resideix a la Part Alta fa 42 dies que no té aigua a casa

Serveis Socials s’ha fet càrrec del seu cas

Actualitzada 10/04/2018 a les 18:44

Elisabet Alas, una veïna del número 7 del carrer Ferrers, segueix sense veure la llum a un cas que l’afecta directament i que ha plantejat a Serveis Socials de l’Ajuntament. Fa 42 dies que no té aigua corrent al seu domicili. El motiu, segons afirma, és que «la immobiliària no té al corrent el pagament». Fa prop de vint dies, Alas va informar d’aquesta situació a Serveis Socials, departament municipal que el passat divendres es va posar en contacte amb l’afectada i li va posar destinar una mediadora. Ara, es manté a l’espera que arribi una solució a un cas que «em provoca una crisi d’ansietat» i que fa que «em senti impotent, ja que em tractem com a la brossa».La gestió que està duent a terme l’àrea de Serveis Socials podria posar fi al malson que viu Alas, persona que pateix una minusvalidesa del 65%. Per poder disposar d’aigua al seu domicili, ha de carregar garrafes de plàstic i desplaçar-se fins a la font de la plaça del Pallol per omplir-les. Entre altres reclamacions, Alas planteja que «la immobiliària» hauria «d’instal·lar, d’una vegada, dipòsits d’aigua individuals, perquè tot això no m’estaria passant».