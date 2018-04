Teatre, música i audiovisuals a la programació de la zona 'Cultura Kesse'

La producció 'Princesa' inaugurarà la temporada aquest divendres

Actualitzada 11/04/2018 a les 17:21

L’Espai Jove Kesse estrena aquesta primavera una renovada programació cultural, la Zona Cultura Kesse. Els divendres a les nou del vespre es duran a terme espectacles musicals, teatrals, audiovisuals, de dansa, etc. d’artistes locals i d’arreu de Catalunya, alguns emergents i altres de renom com Gemma Humet o Oriol Grau.Inaugura la temporada Princesa, una producció de la companyia tarragonina Zucco Teatre que es podrà veure aquest mateix divendres. Es tracta d’una obra de l’escriptor, músic, periodista i activista cultural tarragoní tristament desaparegut Agustín Gutiérrez. Està basada en la novel·la autobiogràfica del mateix nom, escrita per Mauro Janelli, sobre les vivències de Fernando Farias Princesa, una transsexual d’origen brasiler. Al personatge, interpretat per l’actor Marcel Ferré, l’acompanyen sobre l’escenari els músics Georgi Olshanetsky i Marta Alonso.La setmana vinent passaran per la Zona Cultura Kesse els X-Wing, en una actuació emmarcada en el Festival Internacional Dixieland Tarragona. X-Wing és un trio format pel guitarrista suís Norman Pena, el trompetista –i bateria- tarragoní Xavi de la Salud i el baixista ucraïnès Olegario Velázquez. La seva música connecta amb el jazz manouche de Django Reinhardt i el repertori el conformen clàssics del swing i temes propis.Algunes de les cites que també cal destacar seran el concert de la cantant egarenca Gemma Humet, que el 18 de maig presentarà Encara, el seu últim disc, produït pel músic i productor de confiança de Jorge Drexler, Carles “Campi” Campón; l’obra de teatre El Esperanza, una intensa peça sobre una parella homosexual portada a escena per Oriol Grau i Paco Romero, el 4 de maig; l’actuació del grup pop-rock barceloní vàlius amb Carlota Serrahima, l’11 de maig; l’espectacle del Dúo Corneta, l’aliança dels músics locals Miguel Zanón (Juan Zarppa) i Toni Galván (Gottemberg), el 8 de juny; o el cicle de projeccions d’audiovisuals experimentals presentades pel seu autor Pantalla al tall, comissariat pel director tarragoní Gerard Gil, que inicia la seva singladura l’1 de juny.Aquesta programació es veurà complementada per altres esdeveniments lligats a l’activitat formativa que duu a terme durant tot l’any l’Espai Jove Kesse i protagonitzats per les persones joves que hi prenen part. Així, el 27 d’abril es podrà veure una exhibició de rap dels i les participants al taller Flow Pow amb l’acompanyament de Tarraco Hip-Hop; el 25 de maig els i les membres del Grup de Teatre Jove Kesse oferiran al públic l’acció teatral Superherois de cotó; i el 15 de juny tancarà la temporada de primavera una nova cita amb les Aules a l’Escenari, la iniciativa en què es porten a l’escenari les aules formatives de l’Espai Jove Kesse (cuina, teatre, cinema i fotografia, coach, conversa en anglès, joves artistes, manualitats, multiesport i japonès).Zona Cultura Kesse agafa el relleu de l’Escenari Obert, que es va iniciar el 30 de març de 2012 i ha acollit més de 150 actes i espectacles de diferents disciplines artístiques, amb més de 7.000 persones de públic. Zona Cultura Kesse recull la voluntat de l’Escenari Obert d’oferir un escenari plenament equipat a les persones joves de la ciutat que vulguin disposar d’ell i fa conviure aquestes propostes amb actuacions professionals que poden servir de referència als joves artistes.