Tarragona serà la imatge de la campanya 'España es parte de ti'

L’Amfiteatre ha estat escollit com a imatge amb l’eslògan 'Hi ha històries que s’expliquen en teatres i teatres que són part de la història'

Actualitzada 11/04/2018 a les 16:38

A la cerca del viatger cosmopolita

La consellera de Turisme, Inmaculada Rodríguez, i el director general de Turespaña, Manuel Butler, han presentat avui la nova campanya de Turespaña España es parte de ti on Tarragona hi té una paper destacat amb l’Amfiteatre romà com a protagonista. La campanya estarà present a les 33 oficines de Turespaña i s’enfocarà a 47 mercats emissors en què s’ha detectat més presència de viatgers de perfil cosmopolita, com ara Estats Units, França o Regne Unit. Les estimacions assenyalen que comptarà amb unes audiències de més de 500 milions de persones.Les diferents accions de comunicació previstes inclouen imatges de destins turístics emblemàtics i Tarragona hi apareix mb una fotografia de l'amfiteatre romà amb el mar de fons i hi figura un eslògan en l'idioma del mercat al qual va orientada la campanya i el missatge Hi ha històries que s'expliquen en teatres i teatres que són part de la història.L'objectiu de la campanya és donar notorietat a Tarragona com a capital turística i, de l’altra, captar el turista que viatja els 365 dies de l’any.Aquesta nova campanya és el resultat de sis anys d’investigacions de mercat del sector turístic i aquest coneixement ha portat a apostar principalment pel marketing digital i les xarxes socials com a canals de difusió i a dirigir els missatges orientats al client que, a través de les tecnologies de comunicació, busca destins i experiències per als seus viatges.Per definir el públic al qual va dirigida aquesta nova imatge, Turespaña va realitzar una valoració de quins mercats són els més rellevants, tant per volum de turistes com pel valor que tenen per a Espanya (la despesa mitjana per persona de cada país). Després es van concretar quins són els productes turístics més rellevants, i aquestes variables es van adaptar al perfil definit per Turespaña com cosmopolita. Es tracta d'un públic amb alta propensió a la despesa en la destinació a la qual viatja, i amb un elevat índex d'afinitat per les activitats relacionades amb les compres, l'enogastronomia, la visita de ciutats, l'art, la cultura i la realització de rutes.La campanya consta de quatre peces audiovisuals de diverses durades de les quals s'han fet 10 adaptacions culturals i idiomàtiques i 30 peces gràfiques amb 20 adaptacions. Un dels vídeos està adaptat als mercats llunyans, amb versions específiques per a la demanda xinesa, índia i àrab. Els altres tres estan orientats als segments europeus cosmopolita jove, familiar i sènior.